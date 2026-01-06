Lotteria Italia in Umbria venduti più di 199mila biglietti | l' estrazione dei tagliandi vincenti

In Umbria, le vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2025 hanno superato le 199.000 unità, evidenziando un aumento rispetto alle edizioni precedenti. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione dei tagliandi vincenti si avvicina, offrendo nuove opportunità ai partecipanti. Questa crescita riflette l’interesse crescente per l’iniziativa e l’importanza delle iniziative di lotteria a livello nazionale.

Lotteria Italia, l'Umbria non esulta per un premio di prima categoria da 25 anni - Intanto su base nazionale sono stati staccati 9,6 milioni di tagliandi ... corrieredellumbria.it

LOTTERIA ITALIA - Il 6 gennaio l’estrazione: venduti circa 9,6 milioni di biglietti, esordio per il premio speciale da 300mila euro - Mancano poco più di 24 ore alla Lotteria Italia 2025 che avrà luogo come da consuetudine il 6 gennaio. napolimagazine.com

Lotteria Italia, oggi l’estrazione dei biglietti vincenti. E c’è un premio speciale da 300mila euro x.com

Lotteria Italia 2025: crescono le vendite in Lombardia, +8% di biglietti. Milano prima, Sondrio +9,7% #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

