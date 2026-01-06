Lotteria Italia in Umbria venduti più di 199mila biglietti | l' estrazione dei tagliandi vincenti
In Umbria, le vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2025 hanno superato le 199.000 unità, evidenziando un aumento rispetto alle edizioni precedenti. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione dei tagliandi vincenti si avvicina, offrendo nuove opportunità ai partecipanti. Questa crescita riflette l’interesse crescente per l’iniziativa e l’importanza delle iniziative di lotteria a livello nazionale.
Crescono le vendite in Umbria per l’edizione 2025 della Lotteria Italia. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono 199.300 i biglietti staccati, un dato che, come riporta Agipronews, è in aumento del 14,8% rispetto ai 173mila di un anno fa. Tra le province comanda sempre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
