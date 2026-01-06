Lotteria Italia i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima seconda terza e quarta categoria | 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore

Ecco i numeri vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, annunciati durante la puntata speciale di

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, nel bellunese la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo - Saranno estratti oggi, nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i ... msn.com

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta x.com

Lotteria Italia, tra poco l'estrazione del premio da 300mila euro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.