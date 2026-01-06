Lotteria Italia è boom di biglietti venduti | a Ferrara crescita dell' 11% in un anno

Nel 2025, le vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna hanno registrato un incremento del 14,2%, raggiungendo circa 916 milioni di euro, secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A Ferrara, si osserva un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse crescente verso questa tradizione. Questi dati evidenziano una crescita costante delle vendite, segno di una partecipazione stabile e in aumento tra i cittadini.

Aumentano del 14,2% le vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna. Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'edizione 2025 il totale tocca quota 916.440 biglietti, numeri che piazzano la regione al quarto posto in Italia per numero di tagliandi acquistati.

