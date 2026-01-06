Lotteria Italia a Caserta venduti oltre 136mila biglietti
A Caserta e provincia, sono stati venduti oltre 136.000 biglietti per la Lotteria Italia. L’estrazione, prevista per l’Epifania, rappresenta un momento di attesa per molti, con speranze di portare a casa premi in denaro. La vendita dei biglietti continua a suscitare interesse tra i cittadini, mantenendo vivo l’augurio di vincite significative in questa tradizione natalizia.
Il giorno dell'Epifania è quello dell'estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia e a Caserta e provincia non mancano coloro che sperano di trovare nella calza un bel po' di gettoni d'oro, non quelli di cioccolato bensì quelli dei premi della Lotteria.Numeri molto positivi per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
