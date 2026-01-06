Lotteria Italia 50 biglietti annullati | ecco perché

In vista della Lotteria Italia 2025, si registra la cancellazione di 50 biglietti. Questa decisione ha suscitato interesse tra i partecipanti, mentre cresce l’attesa per l’estrazione. Oggi, martedì 6 gennaio, su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla manifestazione, offrendo aggiornamenti e approfondimenti utili per chi ha partecipato o intende farlo.

Cresce l'attesa per la Lotteria Italia 2025, cui è stata dedicata una puntata speciale di Affari Tuoi in prima serata su Rai 1 oggi, martedì 6 gennaio. Alla conduzione Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Se alcuni biglietti regaleranno premi milionari e montepremi di livello, altri invece non parteciperanno nemmeno all'estrazione. Dei biglietti, insomma, sono già fuori dai giochi. L’Agenzia Dogane e Monopoli, come riporta Agipronews, ha disposto l’annullamento di oltre 50 pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia 2025 danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. Come previsto dal Regolamento pubblicato dall'Agenzia, infatti, "ai fini dell’estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l’eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l’operazione viene rinnovata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

