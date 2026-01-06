Lotteria Italia | 306 i biglietti vincenti Il premio da 300mila euro vinto nel Bellunese

La Lotteria Italia ha annunciato l’assegnazione di 306 premi, con un totale di circa 22 milioni di euro distribuiti. Tra i premi principali, un importo di 300.000 euro è stato vinto nel Bellunese. Il Comitato ha ufficializzato i numeri e le assegnazioni, confermando la trasparenza delle operazioni. Di seguito i dettagli sui premi e sulle vincite più significative di questa estrazione.

AGI - Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro. La suddivisione dei 306 biglietti vincenti . I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Premi di prima categoria, primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000 euro, terzo premio 2.000.000 di euro; quarto premio 1.500.000 euro; quinto premio 1.000.000 di euro. Premi di seconda categoria 30 premi da 100.000 euro. Premi di terza categoria 60 premi da 50.000 euro. Premi di quarta categoria 210 premi da 20. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lotteria Italia: 306 i biglietti vincenti. Il premio da 300mila euro vinto nel Bellunese Leggi anche: Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni di euro. Nel Bellunese la vincita da 300mila: i biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia: 306 i biglietti vincenti. Estratto il premio speciale da 300mila euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LOTTERIA ITALIA - Giochi Adm, il direttore Lollobrigida: "Venduto 1 milione di biglietti in più, i premi totali saranno 306" - "Questa edizione della Lotteria Italia ha raggiunto 9,6 milioni di biglietti venduti, un milione in più rispetto allo scorso anno. napolimagazine.com

Premio speciale Lotteria Italia 2026, ecco il biglietto estratto. Quest’anno 11 tagliandi vincenti in più del 2025 - Quasi 10 milioni di biglietti venduti: un successo che ha permesso l'assegnazione di un numero maggiore di premi ... quotidiano.net

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.