Lotteria Italia | 306 i biglietti vincenti Il premio da 300mila euro vinto nel Bellunese

La Lotteria Italia ha annunciato l’assegnazione di 306 premi, con un totale di circa 22 milioni di euro distribuiti. Tra i premi principali, un importo di 300.000 euro è stato vinto nel Bellunese. Il Comitato ha ufficializzato i numeri e le assegnazioni, confermando la trasparenza delle operazioni. Di seguito i dettagli sui premi e sulle vincite più significative di questa estrazione.

AGI - Il  Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita  ha stabilito di attribuire  306 premi totali  per un importo complessivo di  22.688.000 euro. La suddivisione dei 306 biglietti vincenti . I premi dei  306 biglietti vincenti  saranno così suddivisi: Premi di  prima categoria,  primo premio 5.000.000 di euro;  secondo premio 2.500.000 euro,  terzo premio 2.000.000 di euro;  quarto premio 1.500.000 euro;  quinto premio 1.000.000 di euro. Premi di  seconda categoria  30 premi da  100.000 euro. Premi di  terza categoria  60 premi da  50.000 euro. Premi di  quarta categoria  210 premi da  20. 🔗 Leggi su Agi.it

