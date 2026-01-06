Lotteria Italia | 306 i biglietti vincenti Estratto il premio speciale da 300mila euro
La Lotteria Italia ha annunciato l’estrazione dei 306 biglietti vincenti, tra cui un premio speciale da 300.000 euro. Il Comitato incaricato ha ufficialmente comunicato gli esiti dell’estrazione, con un totale di premi assegnati pari a 22 milioni di euro. Questo evento rappresenta un momento importante per i partecipanti, che attendono di conoscere i numeri vincenti e le opportunità offerte dalla lotteria.
AGI - Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro. La suddivisione dei 306 biglietti vincenti . I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Premi di prima categoria, primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000 euro, terzo premio 2.000.000 di euro; quarto premio 1.500.000 euro; quinto premio 1.000.000 di euro. Premi di seconda categoria 30 premi da 100.000 euro. Premi di terza categoria 60 premi da 50.000 euro. Premi di quarta categoria 210 premi da 20. 🔗 Leggi su Agi.it
