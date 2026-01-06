Lotteria Italia | 306 i biglietti vincenti Estratto il premio speciale da 300mila euro

La Lotteria Italia ha annunciato l’estrazione dei 306 biglietti vincenti, tra cui un premio speciale da 300.000 euro. Il Comitato incaricato ha ufficialmente comunicato gli esiti dell’estrazione, con un totale di premi assegnati pari a 22 milioni di euro. Questo evento rappresenta un momento importante per i partecipanti, che attendono di conoscere i numeri vincenti e le opportunità offerte dalla lotteria.

Premio speciale Lotteria Italia 2026, ecco il biglietto estratto. Quest’anno 11 tagliandi vincenti in più del 2025 - Quasi 10 milioni di biglietti venduti: un successo che ha permesso l'assegnazione di un numero maggiore di premi ... quotidiano.net

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

