Lotteria Italia 2026 prima estrazione | scopri il biglietto vincente da 300mila euro e dove si fa festa

La prima estrazione della Lotteria Italia 2026 ha assegnato un premio speciale di 300mila euro venduto ad Auronzo di Cadore. L’evento, trasmesso in diretta su Rai 1, segna l’inizio di una stagione di attesa e speranza, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i numeri vincenti e vivere momenti di festa durante questa tradizionale estrazione natalizia.

Il premio speciale di 300mila euro venduto ad Auronzo di Cadore. L’Epifania 2026 si apre all’insegna della fortuna e della festa con la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, trasmessa in diretta su Rai 1. In apertura, Stefano De Martino ha annunciato il premio speciale di 300mila euro, suscitando entusiasmo tra il pubblico in studio e tra gli spettatori da casa: “C’è qualcuno che ancora non lo sa ma ha tra le mani un biglietto da 300mila euro”, ha dichiarato il conduttore, introducendo anche gli ospiti della serata. Oltre al premio speciale, sono stati estratti 300 premi di seconda, terza e quarta categoria, mentre i cinque super premi da 5 milioni di euro saranno comunicati durante la puntata, seguendo la tradizione consolidata della Lotteria Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lotteria Italia 2026, prima estrazione: scopri il biglietto vincente da 300mila euro e dove si fa festa Leggi anche: Lotteria Italia 2026, premio speciale da 300mila euro: il biglietto vincente Leggi anche: Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo; Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti. A Frosinone venduti oltre 200 mila tagliandi. Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori - Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria (top 5): tutti i vincitori dei premi principali estratti oggi, 6 gennaio ... tpi.it

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta x.com

Lotteria Italia, tra poco l'estrazione del premio da 300mila euro - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.