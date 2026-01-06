Lotteria Italia 2026 premio speciale da 300mila euro | il biglietto vincente

La Lotteria Italia 2026 ha assegnato un premio speciale di 300.000 euro al primo biglietto vincente. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per partecipare a un evento tradizionale, con la possibilità di ottenere un importante riconoscimento economico. Di seguito, i dettagli su come partecipare e le informazioni sul premio.

(Adnkronos) – Assegnato il premio speciale da 300mila euro al primo biglietto vincente della Lotteria Italia 2026. Il biglietto è il numero M291089 ed è stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto è stato estratto durante lo speciale Affari Tuoi in onda stasera su Raiuno. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

