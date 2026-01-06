Lotteria Italia 2026 oggi l’estrazione del premio da 5 milioni di euro

Da lapresse.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si svolge l’estrazione della Lotteria Italia 2026, con in palio un premio di 5 milioni di euro. I partecipanti aspettano di conoscere il biglietto vincente, sperando di poter realizzare un sogno. L’evento rappresenta un momento di attesa condiviso da molti italiani, che seguono con attenzione l’estrazione e i risultati ufficiali.

Questa sera verrà estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia 2026 del valore di 5.000.000 di euro. Intanto è stato già assegnato il premio speciale da 300.000 euro, svelato durante la puntata di Affari Tuoi, su Rai 1. A vincere è stato il biglietto M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. In tutto sono 306 i premi totali messi a disposizione, per un importo complessivo di 22.688.000 euro. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui quest’anno si è registrato un aumento di oltre il 10% dei biglietti venduti. I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi: Premi di prima categoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lotteria Italia 2026, oggi l’estrazione del premio da 5 milioni di euro

