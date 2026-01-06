L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 si svolgerà questa sera, 6 gennaio, giorno dell’Epifania. In Lombardia, si apre la possibilità di un tris di premi milionari. Questa occasione rappresenta un momento di attesa per chi ha acquistato i biglietti, con la speranza di scoprire se tra i premi ci saranno vincite di rilevante entità.

Milano, 6 gennaio 2026 – Ci siamo. È questione di ore: questa sera, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Anche per l'edizione 20252026, l’appuntamento è abbinato alla trasmissione televisiva ‘Affari Tuoi’, condotta da Stefano De Martino, dalle 20:35 su Rai 1 (disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay). Ma alle 20.30 è in programma un’anteprima in cui sarà estratto il premio speciale da 300mila euro, una delle novità di quest’anno. Alle 21, invece, avranno inizio le operazioni dell’ estrazione finale nella sala delle lotterie dell’Agenzia Dogane e Monopoli, a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotteria Italia 2026, i premi dei biglietti vincenti. In Lombardia il tris milionario?

Leggi anche: Lotteria Italia 2026, la Lombardia sogna il tris milionario. Estrazione, premi e ultimi biglietti

Leggi anche: Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Biglietti vincenti giornalieri del 24, 25 e 26 dicembre: 2025; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia, ecco i premi di stasera: da 15 anni mai così tanti biglietti venduti.

Lotteria Italia 2026: controlla subito, premi, estrazione e biglietti vincenti - Lotteria Italia 2026: premi finali e giornalieri, biglietti vincenti, estrazione del 6 gennaio, dove comprare i biglietti anche online e come verificare la vincita. urbanpost.it