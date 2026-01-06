Lotteria Italia 2026 biglietti annullati | cosa succede a chi li ha

Alcuni biglietti della Lotteria Italia 2026 sono stati annullati prima della distribuzione, escludendo così i relativi possessori dall’estrazione finale. Questa procedura, comunicata ufficialmente, riguarda specifici tagliandi e può influire sui partecipanti. È importante verificare lo stato del proprio biglietto per comprendere se si ha diritto alla lotteria e conoscere eventuali dettagli riguardanti l’estrazione e i premi.

Non tutti i biglietti della Lotteria Italia 2025-2026 partecipano all'estrazione finale. Mentre cresce l'attesa per conoscere i numeri vincenti annunciati nella serata dell'Epifania, emerge un dettaglio poco noto ma importante: alcuni tagliandi sono stati ufficialmente annullati prima ancora di arrivare nelle mani dei giocatori. Si tratta di oltre 50 pacchi di biglietti che, per motivi logistici e di sicurezza, sono stati esclusi dal concorso. Una decisione presa dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e comunicata attraverso i canali specializzati del settore. Perché alcuni biglietti della Lotteria Italia sono stati annullati.

