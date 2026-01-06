lotteria italia 2025 vendite in crescita anche a bergamo il biglietto da 5 milioni a roma

Le vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2025 registrano un incremento, con 9,6 milioni di unità vendute. Il primo premio, del valore di 5 milioni di euro, è stato assegnato a un biglietto venduto a Roma. Anche a Bergamo si osserva un trend positivo, confermando l’interesse crescente per questa tradizione natalizia.

