Lotteria Italia 2025 vendite in crescita anche a Bergamo Il biglietto da 5 milioni a Roma
Le vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2025 registrano un incremento, con 9,6 milioni di unità vendute. Il primo premio, del valore di 5 milioni di euro, è stato assegnato a un biglietto venduto a Roma. Anche a Bergamo si osserva un trend positivo, confermando l’interesse crescente per questa tradizione natalizia.
IL GIOCO. Vendita record dei biglietti, staccati 9,6 milioni. Il primo premio vale 5 milioni ed è stato associato a un biglietto venduto a Roma. Qui tutte le info e i biglietti milionari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com
