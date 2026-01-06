Lotteria Italia 2025 l’estrazione dei biglietti vincenti I cinque milioni vinti a Roma | Aggiornamenti

Il 6 gennaio 2025, a Roma, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. L’estrazione ha determinato i premi in palio, tra cui il primo premio di cinque milioni di euro. Questo aggiornamento fornisce le informazioni ufficiali sui numeri vincenti e sui premi assegnati, offrendo un quadro chiaro e preciso sull’evento di quest’anno.

Genova – Estratti oggi (martedì 6 gennaio) nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i biglietti della Lotteria Italia 2025. A Roma vinti 5 milioni.

