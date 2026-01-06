Lotteria Italia 2025 l’estrazione dei biglietti vincenti | Aggiornamenti

Il 6 gennaio 2025 si è svolta presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. L’evento, che ogni anno suscita grande interesse, ha visto la pubblicazione dei numeri vincenti e dei premi associati. In questa pagina troverai gli aggiornamenti ufficiali relativi ai risultati dell’estrazione e alle modalità di consegna dei premi.

Genova – Estratti oggi (martedì 6 gennaio) nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i biglietti della Lotteria Italia 2025. L’estrazione sarà effettuata in. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Lotteria Italia 2025, l’estrazione dei biglietti vincenti | Aggiornamenti Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guida alla Lotteria Italia 2025-26 | quando l’estrazione quali sono i premi e quanti i biglietti venduti; Lotteria Italia 2026 | boom di vendite e attesa per l’estrazione finale con Sicilia tra le regioni più sfortunate; Lotteria Italia biglietti venduti e ultime vincite in Emilia-Romagna Come seguire l’estrazione in tv il 6 gennaio; Il 6 gennaio al Montefiore l’estrazione della Lotteria Ior. Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, nel bellunese la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo - Saranno estratti oggi, nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i ... msn.com

Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: l'estrazione in diretta su RaiUno - Attesa per il primo premio da 5 milioni di euro e per scoprire i tagliandi fortunati di prima, seconda, terza e quarta categoria. latinatoday.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 23 Dicembre 2025

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta x.com

Lotteria Italia, tra poco l'estrazione del premio da 300mila euro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.