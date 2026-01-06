Lotteria Italia 2025 in Abruzzo vendite in crescita | +10,7% Chieti seconda provincia per biglietti staccati

Le vendite della Lotteria Italia 2025 in Abruzzo registrano un incremento del 10,7%, confermando l’interesse dei cittadini per l’evento. Chieti si distingue come seconda provincia per numero di biglietti venduti. I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziano un trend positivo, segno di una partecipazione crescente alla tradizione natalizia legata alla lotteria.

Crescono in Abruzzo le vendite della Lotteria Italia. Per l'edizione 2025, secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati staccati 265.940 biglietti, con un incremento del 10,7% rispetto allo scorso anno.La provincia di Chieti si conferma tra le più attive, con 75.

