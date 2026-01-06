Lotteria Italia 2025 boom di vendite in Campania | Avellino tiene il passo regionale
La Lotteria Italia 2025 mostra un incremento nelle vendite su tutto il territorio nazionale, con la Campania che conferma il trend positivo. Anche la provincia di Avellino si distingue per i risultati in linea con l’andamento regionale, segno di un interesse crescente tra i consumatori. Questa fase evidenzia l'importanza della partecipazione e della tradizione legata alla lotteria in Italia.
AVELLINO – La Lotteria Italia registra numeri in crescita in tutto il Paese e la Campania conferma il trend positivo, con un risultato che coinvolge direttamente anche la provincia di Avellino.Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’edizione 2025 sono stati venduti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
