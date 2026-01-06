Lotteria Italia 2025-2026 | oggi i biglietti vincenti C’è chi ha già vinto

Oggi, 6 gennaio, si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, trasmessa in diretta su Rai 1 durante una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Molti italiani attendono con interesse l’esito di questa tradizione, con la possibilità di scoprire se sono tra i fortunati vincitori di questa edizione.

È il giorno più atteso per milioni di italiani: martedì 6 gennaio verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Come da tradizione, l’appuntamento dell’Epifania unisce spettacolo e speranza, con tanti giocatori pronti a controllare il proprio tagliando sognando il colpo grosso. L’edizione di quest’anno segna numeri importanti: secondo le stime dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, con un incremento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, il dato più alto degli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

