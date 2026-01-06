Lotteria Italia 2025 - 2026 i biglietti vincenti | l' elenco completo

La Lotteria Italia 2025-2026 si avvicina al suo consueto appuntamento del 6 gennaio, giorno di estrazione. In palio, come ogni anno, un primo premio di 5 milioni di euro. Di seguito, si presenta l’elenco completo dei biglietti vincenti, aggiornato dopo l’estrazione, per conoscere subito i numeri fortunati e verificare eventuali vincite.

Lotteria Italia: il 6 gennaio è il giorno della tradizionale estrazione e in palio, come sempre, c'è un primo premio da 5 milioni di euro. Anche la Tuscia sogna e ci spera e le probabilità non sono basse. Dal 2000 in avanti comanda il Lazio con otto primi premi vinti, seguita dalla Lombardia che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo

Leggi anche: Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A che ora è l'estrazione della 2025 e dove vederla; Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti.

Lotteria Italia, oggi il biglietto vincente, ma è difficilissimo vincere e neanche conviene: ecco perché - I dati ufficiali segnalano che quest’anno le vendite sono aumentate notevolmente: sono stati comprati circa 9,6 milioni di biglietti, circa il 10% in più rispetto alla precedente edizione, quando furo ... vanityfair.it