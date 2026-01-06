Lotteria Italia 2025-2026 | estrazione | tutti i biglietti vincenti

Il 6 gennaio si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, durante una puntata speciale di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Questo evento rappresenta il momento in cui vengono annunciati i premi associati ai biglietti venduti durante l’ultima edizione. Di seguito troverete tutte le informazioni sui numeri vincenti e le modalità di verifica.

È il giorno più atteso per milioni di italiani: martedì 6 gennaio verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026, nel corso della puntata speciale di Affari Tuoi in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Come da tradizione, l’appuntamento dell’Epifania unisce spettacolo e speranza, con tanti giocatori pronti a controllare il proprio tagliando sognando il colpo grosso. L’edizione di quest’anno segna numeri importanti: secondo le stime dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, con un incremento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, il dato più alto degli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

