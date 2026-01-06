Loro nonno… Crans-Montana altre due vittime italiane! Chi sono

L'incendio di Crans-Montana ha causato diverse vittime italiane, tra cui le giovani sorelle Alicia e Diana Gunst, di 15 e 14 anni. Questo tragico evento ha colpito profondamente le comunità coinvolte, sottolineando la drammatica realtà di una tragedia che ha portato via vite giovani e inaspettate.

Nel tragico elenco delle vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, compaiono anche le sorelle Alicia e Diana Gunst, di 15 e 14 anni. Le due adolescenti, con doppia cittadinanza italo-svizzera grazie alle origini del nonno italiano, sono le vittime italiane più giovani del rogo divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation, dove stavano festeggiando l’arrivo del 2026. Le ragazze si trovavano nella nota località turistica del Canton Vallese insieme a un gruppo di amici, in quella che avrebbe dovuto essere una serata di celebrazione e leggerezza. La festa di fine anno, organizzata in uno dei punti di ritrovo più frequentati del centro di Crans-Montana, si è trasformata in pochi istanti in una tragedia di proporzioni enormi, con un bilancio definitivo di 40 giovani morti e oltre cento feriti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

