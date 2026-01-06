Lorena Bianchetti | Mi offrirono 400mila euro per un calendario sexy Criticata dalle bigotte per il mio look in TV

Lorena Bianchetti racconta di aver ricevuto un'offerta di 400mila euro per un calendario a sfondo sexy, proposta che ha rifiutato per motivi di carattere personale e timidezza. La conduttrice commenta anche le critiche legate al suo stile in televisione, sottolineando l'importanza di rimanere fedele ai propri valori e alla propria identità. Questa scelta riflette la volontà di mantenere coerenza tra la propria immagine pubblica e i principi personali.

