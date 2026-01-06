Loredana Lecciso | Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a Capodanno E rivela il motivo del malore

Loredana Lecciso ha condiviso che suo figlio Al Bano Jr. avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans-Montana, nel locale Le Constellation, teatro di un tragico incendio. La sua testimonianza rivela il motivo di un malore che lo avrebbe colpito in quei giorni, suscitando interesse sulla vicenda e sul contesto personale della famiglia.

Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Al Bano Jr. Carrisi detto Bido, avrebbe dovuto passare quasi certamente la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani. A raccontarlo è Loredana Lecciso al Corriere del. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno" Leggi anche: Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata: “Doveva essere lì a Capodanno” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana, il ritorno all'ultimo a Cellino lo ha salvato. I miei malori dovuti allo stress»; Loredana Lecciso, malore a Milano: Grazie a chi mi ha soccorso. Il post; Paura per Loredana Lecciso, malore e caduta in stazione Centrale: “Grazie a chi mi ha aiutata; Loredana Lecciso, malore in stazione Centrale a Milano: «Grazie alla polizia che mi ha aiutato». La dolce dedica di Al Bano in tv. Strage di Crans-Montana, il brivido di Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido vivo per miracolo». Al Bano: «Cellino lo ha salvato» - Montana, dove un incendio nel locale "Le Constellation" ha spezzato la vita di quaranta giovani, ha sfiorato ... msn.com

