L’opera in musica ’Il sogno di Orfeo’ va in scena domani al Victor

Domani alle 21:15, al Cineteatro Victor, si terrà il terzo evento della rassegna Teatro Fuoricittà 2025-26, con l’opera in musica ’Il sogno di Orfeo’. L’appuntamento propone una rappresentazione che unisce teatro e musica, offrendo al pubblico un’esperienza culturale di qualità. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative promosse per valorizzare il panorama artistico locale.

Domani alle ore 21,15 al Cineteatro Victor va in scena il terzo appuntamento della rassegna di teatro e musica Teatro Fuoricittà 2025-26. Liana Mussoni presenta in prima assoluta il suo nuovo spettacolo “ Il sogno di Orfeo ”, opera in musica liberamente ispirata alla poesia “Orfeo ed Euridice” di Czeslaw Milosz. Sul palco Liana Mussoni (voce narrante) e Luca Fol (chitarre, voce ed elettronica). Ideazione e regia sono di Liana Mussoni. "Mi ha catturato – spiega Mussoni - questa rilettura moderna e introspettiva del mito di Orfeo ed Euridice in una poesia scritta nel 2002 dal grande poeta premio Nobel lituanopolacco, Czeslaw Milosz, dopo la morte prematura della seconda moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

