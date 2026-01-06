Lombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi

Da ilgiorno.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la Lombardia si è collocata in testa alle regioni italiane per numero di eventi meteo estremi. Dopo il 2023, anno segnato dall’alluvione in Emilia-Romagna, il nostro paese ha continuato a sperimentare condizioni climatiche particolarmente intense, confermando l’importanza di monitorare e affrontare i cambiamenti climatici in modo responsabile e consapevole.

Il 2025 è stato per l’Italia uno degli anni con più eventi climatici estremi dell’ultimo decennio. Secondo solo al 2023, anno dell’alluvione in Emilia-Romagna. E la regione più colpita è stata la Lombardia, mentre proprio l’Emilia esce dalla classifica. A dirlo è Legambiente, che traccia il bilancio conclusivo dell’ Osservatorio Città Clima per l’anno appena trascorso. In Italia nel 2025 sono aumentati gli eventi meteo estremi: 376 in tutto, il 5,9% in più rispetto al 2024 (nel 2023 furono 383). Si parla in particolare di allagamenti da piogge intense (139), danni da vento (86) ed esondazioni dei fiumi (37). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi

© Ilgiorno.it - Lombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi

Leggi anche: Clima, 376 eventi meteo estremi nel 2025: sfiorato il record negativo

Leggi anche: Nel 2025 in Toscana 41 eventi meteo estremi: ecco quali. Tra le regioni più colpite d’Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi; Lombardia prima in Italia per investimenti in R&S con 5 miliardi; Schermi e Palchi di classe, 79.000 studenti al cinema e a teatro; Vigili del Fuoco, 94 mila interventi in Lombardia nel 2025. 3.283 a Sondrio.

lombardia prima 2025 numeroLombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi - Il 2025 è stato per l’Italia uno degli anni con più eventi climatici estremi dell’ultimo decennio. msn.com

Pm10, Brescia città torna a respirare, Rezzato è la peggiore in Lombardia - Nel 2025, infatti, il comune bresciano si è collocato al vertice della graduatoria lombarda per numero di ... bsnews.it

Fase anticiclonica e ipotesi per il nuovo anno! #meteo #previsionideltempo

Video Fase anticiclonica e ipotesi per il nuovo anno! #meteo #previsionideltempo

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.