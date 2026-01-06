Lombardia prima nel 2025 per numero di eventi meteo estremi

Nel 2025, la Lombardia si è collocata in testa alle regioni italiane per numero di eventi meteo estremi. Dopo il 2023, anno segnato dall’alluvione in Emilia-Romagna, il nostro paese ha continuato a sperimentare condizioni climatiche particolarmente intense, confermando l’importanza di monitorare e affrontare i cambiamenti climatici in modo responsabile e consapevole.

Il 2025 è stato per l'Italia uno degli anni con più eventi climatici estremi dell'ultimo decennio. Secondo solo al 2023, anno dell'alluvione in Emilia-Romagna. E la regione più colpita è stata la Lombardia, mentre proprio l'Emilia esce dalla classifica. A dirlo è Legambiente, che traccia il bilancio conclusivo dell' Osservatorio Città Clima per l'anno appena trascorso. In Italia nel 2025 sono aumentati gli eventi meteo estremi: 376 in tutto, il 5,9% in più rispetto al 2024 (nel 2023 furono 383). Si parla in particolare di allagamenti da piogge intense (139), danni da vento (86) ed esondazioni dei fiumi (37).

