Lolli e i suoi fratelli albanesi Tutti i nomi del clan che ha inondato Roma di cocaina per anni
Lolli e i suoi affiliati albanesi sono stati protagonisti di un'importante attività di traffico di droga a Roma. Il loro network comprende anche altri gruppi, provenienti dall'Olanda e dalla Germania, che contribuiscono a rifornire la capitale di grandi quantità di cocaina. Oltre al porto di Gioia Tauro, le rotte si estendono anche verso altre direttrici europee, evidenziando l'ampiezza e la complessità del fenomeno.
Dall'Olanda e dalla Germania. Non solo dal porto di Gioia Tauro. La cocaina che inonda Roma arriva, e in grandi quantità, anche da lì. Viaggi continentali in auto modificati, per migliaia di chilometri. Tratte pericolose che arrivano a destinazione, nonostante tutto. Tra i maestri di questi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
