Lolli e i suoi fratelli albanesi Tutti i nomi del clan che ha inondato Roma di cocaina per anni

Lolli e i suoi affiliati albanesi sono stati protagonisti di un'importante attività di traffico di droga a Roma. Il loro network comprende anche altri gruppi, provenienti dall'Olanda e dalla Germania, che contribuiscono a rifornire la capitale di grandi quantità di cocaina. Oltre al porto di Gioia Tauro, le rotte si estendono anche verso altre direttrici europee, evidenziando l'ampiezza e la complessità del fenomeno.

