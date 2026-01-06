Loftus-Cheek la Lazio fa sul serio ma la cessione non è scontata

Il mercato di gennaio è appena iniziato, ma il nome di Ruben Loftus-Cheek sta già attirando l’attenzione. La Lazio si mostra interessata al centrocampista, evidenziando un approccio deciso. Tuttavia, la cessione non è ancora scontata e le trattative potrebbero evolversi nelle prossime settimane. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie del club.

Il mercato di gennaio è iniziato da una manciata di giorni ma il nome di Ruben Loftus-Cheek è già finito prepotentemente al centro dei riflettori. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano per Sky Sport, il centrocampista inglese ha lavorato a parte nell'allenamento odierno a Milanello a causa di un piccolo stop fisico. Un intoppo che mette in dubbio la sua presenza per la sfida contro il Genoa, in programma giovedì sera a San Siro, ma che soprattutto arriva nel momento in cui i dialoghi con la Lazio per un suo trasferimento stanno entrando nel vivo. Dal club biancoceleste, nelle ultime ore sono giunti segnali inequivocabili: Maurizio Sarri ha messo l'ex Chelsea in cima alla lista dei desideri per dare sostanza al suo centrocampo.

