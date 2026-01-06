L'offerta pazzesca dell'Atletico Mineiro per convincere Hulk a restare | mai successo per un calciatore
L'Atletico Mineiro ha presentato un'offerta eccezionale per convincere Hulk a rimanere, una proposta senza precedenti nella carriera del calciatore. A quasi 40 anni, Hulk è al centro di un duello di mercato con il Fluminense, ma il club brasiliano è disposto a tutto per trattenere il suo attaccante di lunga data, offrendo un pacchetto che mira a soddisfare le sue aspettative e prolungare la sua esperienza in campo.
Hulk a quasi 40 anni è conteso da Atletico Mineiro e Fluminense: il suo attuale club a disposto a tutto per trattenere l'immortale bomber, gli mette sul tavolo un 'pacchetto' incredibile.
L'offerta pazzesca dell'Atletico Mineiro per convincere Hulk a restare: mai successo per un calciatore.
