Lo United di Amorim è la peggior squadra per rapporto spesa-rendimento della storia della Premier

Secondo il Times, la gestione di Ruben Amorim al Manchester United si distingue per un rapporto tra spesa e rendimento insoddisfacente, rendendo lo United la squadra con il peggior risultato storico in Premier League in questo ambito. La situazione mette a rischio la qualificazione alla Champions League per il terzo anno consecutivo, evidenziando le difficoltà del club nel tradurre gli investimenti in prestazioni competitive.

Secondo il Times, la gestione di Ruben Amorim al Manchester United è stata caratterizzata da una sottoperformance storica rispetto agli investimenti del club, con il rischio concreto di saltare la qualificazione alla Champions League per la terza stagione consecutiva. I danni della gestione Amorim: una panoramica. Si legge sul Times: La scorsa stagione lo United aveva la terza spesa più alta della Premier League tra stipendi, trasferimenti e commissioni agli agenti, ma ha chiuso il campionato al 15° posto con 42 punti. Gli analisti hanno definito questo rendimento come la più grande sottoperformance di qualsiasi club nell’era della Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

