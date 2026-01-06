Lo stile non basta Signora in stallo Spalletti vuole una Juve di carattere
Dopo il pareggio con il Lecce, la Juventus mantiene la posizione in classifica, conquistando un punto importante rispetto a Roma e Bologna. Spalletti, alla guida della squadra, punta a rafforzare il carattere e la solidità del gruppo. In un campionato ancora aperto, ogni risultato conta per consolidare la posizione e affrontare le prossime sfide con determinazione.
Gli ottimisti in servizio permanente effettivo un aspetto positivo, dopo il pareggio della Juventus contro il Lecce, l’hanno trovato: un punto guadagnato sulla Roma e sul Bologna (ma due persi dal Como). E per una squadra che non perde occasione per mostrare di non valere le prime tre – a livello di uomini e solidità caratteriale – è già qualcosa, essendo l’obiettivo il quarto posto. Dopo tutto, ripulendo impressioni e sensazioni dagli erroracci di David e Openda, la prestazione c’è stata, ma questa sera a Reggio Emilia, con i bianconeri ospiti del Sassuolo, a Luciano Spalletti non potrà bastare: oggettivamente la Juventus dal suo arrivo a oggi ha quasi sempre mostrato un gioco convincente e, in fondo, anche abbastanza efficace, tuttavia lo strappo sulle avversarie non è mai arrivato, e così il pari di sabato finisce per impattare mentalmente anche sulla partita di stasera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Del Piero: «Mi aspetto una Juve di carattere, serve una sterzata. Scelte forti di Spalletti. Ma se non finisce bene…»
Leggi anche: Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»
Lo stile non basta, Signora in stallo. Spalletti vuole una Juve di carattere.
Lo stile non basta, Signora in stallo. Spalletti vuole una Juve di carattere - In casa del Sassuolo (alle 20,45) serve una gara di personalità, davanti continua il ballottaggio David- msn.com
Basta con la solita calza! Quest'anno la Befana arriva con stile. Ho trasformato il filato Mistero col. 26 di Adriafil in queste babbucce super calde e confortevoli. Le trovate in vetrina da stasera, già pronte e "golose", piene di caramelle per la gioia di grandi e - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.