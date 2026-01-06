Dopo il pareggio con il Lecce, la Juventus mantiene la posizione in classifica, conquistando un punto importante rispetto a Roma e Bologna. Spalletti, alla guida della squadra, punta a rafforzare il carattere e la solidità del gruppo. In un campionato ancora aperto, ogni risultato conta per consolidare la posizione e affrontare le prossime sfide con determinazione.

Gli ottimisti in servizio permanente effettivo un aspetto positivo, dopo il pareggio della Juventus contro il Lecce, l’hanno trovato: un punto guadagnato sulla Roma e sul Bologna (ma due persi dal Como). E per una squadra che non perde occasione per mostrare di non valere le prime tre – a livello di uomini e solidità caratteriale – è già qualcosa, essendo l’obiettivo il quarto posto. Dopo tutto, ripulendo impressioni e sensazioni dagli erroracci di David e Openda, la prestazione c’è stata, ma questa sera a Reggio Emilia, con i bianconeri ospiti del Sassuolo, a Luciano Spalletti non potrà bastare: oggettivamente la Juventus dal suo arrivo a oggi ha quasi sempre mostrato un gioco convincente e, in fondo, anche abbastanza efficace, tuttavia lo strappo sulle avversarie non è mai arrivato, e così il pari di sabato finisce per impattare mentalmente anche sulla partita di stasera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo stile non basta, Signora in stallo. Spalletti vuole una Juve di carattere

Leggi anche: Del Piero: «Mi aspetto una Juve di carattere, serve una sterzata. Scelte forti di Spalletti. Ma se non finisce bene…»

Leggi anche: Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo stile non basta, Signora in stallo. Spalletti vuole una Juve di carattere.

Lo stile non basta, Signora in stallo. Spalletti vuole una Juve di carattere - In casa del Sassuolo (alle 20,45) serve una gara di personalità, davanti continua il ballottaggio David- msn.com