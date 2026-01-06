lo sport in tv del 6 gennaio 2026

Ecco gli eventi sportivi in programma oggi, 6 gennaio 2026. Di seguito troverete un elenco completo delle principali competizioni, con indicazioni su orari, canali televisivi e piattaforme streaming disponibili. Una guida pratica per seguire gli appuntamenti più importanti del giorno senza difficoltà.

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi 6 gennaio e dove vederli in tv e streaming Lo sport in tv di oggi 6 gennaio. Tennis — United Cup 2026 00:30 — Canada vs Belgio 03:00 — Italia vs Francia 07:30 — Australia vs Cechia SuperTennis HD • supertennis.tv • SuperTenniX • Tennis TV Tennis — WTA 01:15 — Auckland (1° turno) 02:00 — Brisbane (1° turno) Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • SuperTenniX Leggi anche: Kokkinakis è tornato a giocare a tennis. Per riattaccare il pettorale alla spalla, hanno usato il tendine di un morto Tennis — ATP 02:00 — Brisbane (1° turno) 06:30 — Hong Kong (1° turno) Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • Tennis TV Basket — NBA 01:00 — Detroit Pistons vs New York Knicks 02:30 — Philadelphia 76ers vs Denver Nuggets 04:00 — LA Clippers vs Golden State Warriors Sky Sport Basket • Sky Go • NOW Motori — Rally Dakar 2026 05:25 — Terza tappa Sky Sport Arena (sintesi ore 23:00) • Discovery+ • Sky Go • NOW Salto con gli sci 14:20 — Coppa del Mondo femminile, Villach 16:30 — Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen RaiSport • RaiPlay • Eurosport 1 • Discovery+ • DAZN Calcio — Serie A 15:00 — Pisa vs Como 18:00 — Lecce vs Roma 20:45 — Sassuolo vs Juventus DAZN • Sky Sport • Sky Go • NOW Potrebbe interessarti: La parola più gettonata del Napoli del 2025: infortunio Calcio — Coppa d’Africa 2026 17:00 — Algeria vs DR Congo 20:00 — Costa d’Avorio vs Burkina Faso Sportitalia • App e sito Sportitalia Basket — Eurolega EuroCup Champions League 18:45 — Fenerbahce vs Olympiakos 19:30 — Monaco vs Partizan 20:00 — ASVEL vs Real Madrid 20:15 — Panathinaikos vs Olimpia Milano 20:30 — Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas Sky Sport • EuroLeague TV • DAZN Volley — Champions League 20:00 — Tours vs Itas Trentino 20:30 — Sporting CP vs Zawiercie Sky Sport Arena • DAZN • EuroVolley TV Basket femminile 20:45 — Finale Coppa Italia Famila Wuber Schio vs Derthona RaiSport • RaiPlay Calcio — Premier League 21:00 — West Ham vs Nottingham Forest Sky Sport Calcio • Sky Go • NOW L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo sport in tv del 6 gennaio 2026

Leggi anche: Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (Lunedi 5 Gennaio): tanto tennis e occhio agli sport invernali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; 1996, L'anno di Del Piero, il 1^ episodio su Sky; United Cup, domani Italia-Francia vale il passaggio del turno: orario e dove vederla; United Cup 2026, programma di domani (6 gennaio): orari, tv, programma, streaming.

Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it