Lo Spid cambia nel 2026 | identità digitale salva ma non più gratuita per tutti

A partire dal 2026, lo Spid subirà importanti modifiche: il sistema di identità digitale resterà attivo, ma il suo utilizzo gratuito e obbligatorio sarà ridimensionato. Dopo il rinnovo delle convenzioni, lo Spid continuerà a essere operativo, in un contesto in cui si affermeranno altre soluzioni come la Carta d’identità elettronica e l’IT Wallet. Questi cambiamenti riflettono l’evoluzione di un ecosistema digitale in cui le opzioni si moltiplicano e si specializzano.

Lo Spid nel 2026 cambia pelle. Dopo il “salvataggio” in extremis dello scorso autunno, con il rinnovo delle convenzioni per altri cinque anni, il Sistema pubblico di identità digitale continuerà essere utilizzato ancora per anni, ma sempre meno come l’unico passaggio obbligato e gratuito e sempre più come una delle opzioni disponibili in un ecosistema digitale che guarda già oltre, con un crescente ruolo delle alternative: la Carta d’identità elettronica e l’IT Wallet. Spid nel 2026: salvo, ma non più gratis per tutti e per sempre. Lo scorso autunno il conto alla rovescia era arrivato quasi allo zero. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lo Spid cambia nel 2026: identità digitale salva, ma non più gratuita per tutti Leggi anche: SPID, CieID e Wallet europeo: come cambia l’identità digitale in Italia Leggi anche: Hai già l’alternativa gratuita allo Spid, ma forse non lo sai: come attivare la tua CIE Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. SPID Poste a pagamento/ Per chi resta gratuito? Ecco le nuove regole - Lo SPID di poste diventa a pagamento già dal 1° gennaio di questo nuovo anno, 2026. ilsussidiario.net

