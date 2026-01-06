Lo spettacolo della neve fuori Firenze | tutto innevato anche nel Pratese FOTO - VIDEO
La neve ha ricoperto questa mattina la Valbisenzio, interessando molte aree tra Cantagallo, Vaiano e Vernio. Le zone del Pratese sono anch’esse interessate da un manto bianco, offrendo uno spettacolo naturale e tranquillo. Questa condizione atmosferica evidenzia un cambiamento stagionale che coinvolge diverse località vicine a Firenze, creando un’atmosfera serena e suggestiva.
La Valbisenzio si è svegliata sotto la neve, stamani: diverse le zone di Cantagallo, Vaiano e Vernio coperte dal “mantello bianco”. Uno spettacolo indubbiamente suggestivo, che ha comunque messo in moto le amministrazioni e gli operai comunali con il duplice obiettivo di continuare a garantire i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
FOTO - Tutto innevato intorno a Firenze.
