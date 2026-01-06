Lo sciamano di Capitol Hill scende in campo | vuole diventare governatore dell’Arizona

Lo sciamano di Capitol Hill annuncia la sua candidatura a governatore dell’Arizona. Con un’immagine forte e simbolica, rappresenta un ritorno alle radici e alle tradizioni, puntando a portare un approccio diverso alla politica statale. La sua candidatura si inserisce in un contesto di trasformazione e dialogo tra culture diverse, offrendo un’alternativa sobria e concreta alle sfide della regione.

Roma, 6 gennaio 2026 – Impossibile dimenticare quel viso dipinto di rosso, bianco e blu e il copricapo di pelliccia con corna di bisonte nere. Era il 6 gennaio 2021 cinque anni fa, quando un’orda di sostenitori di Donald Trump, arrabbiati e delusi per la sconfitta contro Joe Biden alle elezioni presidenziali, assaltava Capitol Hill e Jake Angeli diventava il volto iconico iconica di quel momento. Oggi, cinque anni dopo, molto è cambiato anche nella vita dello “sciamano”, divenuto ormai fervente critico del tycoon e lanciato in prima persona verso la carriera politica: al Sunday Times ha rivelato, infatti, l’intenzione di candidarsi a governatore dell’Arizona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sciamano di Capitol Hill scende in campo: vuole diventare governatore dell’Arizona Leggi anche: Lo "sciamano" del 6 gennaio rompe con Trump e lo sfida: "Mi candiderò in Arizona" Leggi anche: I vertici della Bbc cadono sui tagli del discorso di Trump ai suoi prima dell’assalto di Capitol Hill Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lo 'sciamano' del 6 gennaio si da' alla politica e rompe con Trump - Jake Angeli, diventato uno dei simboli dell'assalto a Capitol Hill per la foto in cui compare con il volto dipinto di rosso, ... ansa.it

