Lo sci mondiale torna al Colle | a Sestriere la Coppa Europa femminile sulla Kandahar

Da torinotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sci mondiale ritorna a Sestriere con la Coppa Europa femminile sulla pista Kandahar. Le competizioni, che si svolgono in un contesto di neve naturale e condizioni favorevoli, attirano appassionati e atleti internazionali. L’evento rappresenta un momento importante per il panorama sciistico piemontese, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle discipline sulla scena europea.

 La grande neve e l’adrenalina delle competizioni internazionali tornano protagoniste sulle montagne piemontesi. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, Sestriere ospiterà due prove di Gigante femminile valide per la Coppa Europa 2026. Un appuntamento prestigioso, organizzato dallo Sporting Club. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: I maestri di sci illuminano il Colle: tutto pronto per la Fiaccolata più grande d'Italia a Sestriere

Leggi anche: Sci alpino, ufficiale il calendario della Coppa Europa femminile 2025/26: 33 gare, tre tappe in Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino: torna la Coppa Europa di Gigante femminile a Sestriere venerdì 9 e sabato 10 gennaio; Sci, Coppa Europa femminile arriva a Sestriere il 9 e 10 gennaio; Sestriere: “Che Storia, la Valanga Rosa” il libro di Arianna Riccomagno.

sci mondiale torna sestriereLo sci mondiale torna al Colle: a Sestriere la Coppa Europa femminile sulla Kandahar - Sulla pista che ha consacrato campionesse come Brignone e Shiffrin, sfilano i nuovi talenti del circo bianco ... torinotoday.it

sci mondiale torna sestriereSci alpino: torna la Coppa Europa di Gigante femminile a Sestriere sabato 9 e domenica 10 gennaio - Nel fine settimana, a Sestriere torna la Coppa Europa di sci alpino femminile: il 9 e 10 gennaio vanno in scena due gare di slalom gigante sulla pista Kandahar Agnelli. ecodelchisone.it

Sestriere: la Coppa Europa torna protagonista il 9 e 10 gennaio - SESTRIERE – Sestriere e le piste della Vialattea si confermano ancora una volta al centro dello sci internazionale. lagendanews.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.