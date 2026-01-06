Lo sci mondiale torna al Colle | a Sestriere la Coppa Europa femminile sulla Kandahar
Lo sci mondiale ritorna a Sestriere con la Coppa Europa femminile sulla pista Kandahar. Le competizioni, che si svolgono in un contesto di neve naturale e condizioni favorevoli, attirano appassionati e atleti internazionali. L’evento rappresenta un momento importante per il panorama sciistico piemontese, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle discipline sulla scena europea.
La grande neve e l’adrenalina delle competizioni internazionali tornano protagoniste sulle montagne piemontesi. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, Sestriere ospiterà due prove di Gigante femminile valide per la Coppa Europa 2026. Un appuntamento prestigioso, organizzato dallo Sporting Club. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
