Lo sci mondiale torna al Colle | a Sestriere la Coppa Europa femminile sulla Kandahar

Lo sci mondiale ritorna a Sestriere con la Coppa Europa femminile sulla pista Kandahar. Le competizioni, che si svolgono in un contesto di neve naturale e condizioni favorevoli, attirano appassionati e atleti internazionali. L’evento rappresenta un momento importante per il panorama sciistico piemontese, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle discipline sulla scena europea.

Sci alpino: torna la Coppa Europa di Gigante femminile a Sestriere sabato 9 e domenica 10 gennaio - Nel fine settimana, a Sestriere torna la Coppa Europa di sci alpino femminile: il 9 e 10 gennaio vanno in scena due gare di slalom gigante sulla pista Kandahar Agnelli. ecodelchisone.it

Sestriere: la Coppa Europa torna protagonista il 9 e 10 gennaio - SESTRIERE – Sestriere e le piste della Vialattea si confermano ancora una volta al centro dello sci internazionale. lagendanews.com

