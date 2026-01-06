LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve vincere per alzare l’asticella

Benvenuti alla diretta della partita tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, valida per la ventesima giornata di Eurolega 2025-2026. Seguiremo in tempo reale l’andamento dell’incontro, offrendo aggiornamenti costanti su ogni fase del match. Restate con noi per non perdere gli sviluppi di questa importante sfida, fondamentale per le ambizioni delle due squadre nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima giornata di Eurolega 2025-2026. Virtus Bologna che, nella sua arena, va a ricevere lo Zalgiris Kaunas, per una sfida tra squadre molto vicine nella classifica che ancora profuma di lotta play-in. Le V nere, infatti, sono all’11° posto con un record di 9-10, mentre lo Zalgiris fa parte del gruppo a 11 vittorie che comprende Olympiacos (con una partita in meno), Stella Rossa e Real Madrid. In breve, ci sono due successi di differenza e le distanze possono solo essere ridotte, ma questo è il momento per farlo visto che con il girone di ritorno le cose iniziano a farsi davvero serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

