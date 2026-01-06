LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas Eurolega basket 2026 in DIRETTA | arriva il maggior club di Lituania

Benvenuti alla diretta della partita tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, valida per l’Eurolega 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di uno degli incontri più attesi della stagione, con il coinvolgimento del principale club lituano. Restate collegati per tutte le novità e i risultati aggiornati di questa sfida, che si svolge oggi come 20° appuntamento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Buonasera a tutti, e bentrovati per questo 20° appuntamento con l’Eurolega della Virtus Bologna. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima giornata di Eurolega 2025-2026. Virtus Bologna che, nella sua arena, va a ricevere lo Zalgiris Kaunas, per una sfida tra squadre molto vicine nella classifica che ancora profuma di lotta play-in. Le V nere, infatti, sono all’11° posto con un record di 9-10, mentre lo Zalgiris fa parte del gruppo a 11 vittorie che comprende Olympiacos (con una partita in meno), Stella Rossa e Real Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it

