LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 83-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Alston ed Edwards glaciali le V nere vincono in volata

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria in volata contro Zalgiris Kaunas, con il punteggio di 83-79, nella partita valida per l’Eurolega 2026. Alston ed Edwards sono stati protagonisti decisivi, contribuendo alla rimonta finale. Seguiremo gli aggiornamenti e i commenti sulla gara, offrendo un’analisi chiara e obiettiva dell’incontro, che ha visto i bianconeri emergere in una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo istante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – VIRTUS: Alston 20; ZALGIRIS: Tubelis 22 Dato particolare: nonostante la valutazione inferiore, 89-92, è la Virtus che vince. Non accade spesso, ma accade. SBAGLIA WILLIAMS-GOSS, VINCE LA VIRTUS BOLOGNA! Decima vittoria europea stagionale per la Virtus, ottava in casa e questo è un dato della massima importanza, che può contare quando la fase caldissima si avvicinerà! 83-79 22 Edwards! Che viene sostituito subito da Hackett per evitare la transizione veloce.

| Bella e cinica la Virtus Bologna: vince di misura contro lo Zalgiris Kaunas - E’ stata una vittoria di cinismo dopo un ultimo quarto di sofferenza da parte della Virtus Bologna che batte per 83 a 79 lo Zalgiris Kaunas per la ventesima giornata di Eurolega. pianetabasket.com

DIRETTA/ Virtus Bologna Zalgiris (risultato finale 83-79): brividi per le V Nere! (oggi 6 gennaio 2026) - Diretta Virtus Bologna Zalgiris streaming video tv: inizia il girone di ritorno per le V nere che sono attualmente a due vittorie dal play in. ilsussidiario.net

