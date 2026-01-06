Segui in tempo reale l'incontro di Eurolega tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, attualmente in corso con un punteggio di 63-56. Gli ultimi dieci minuti promettono grande intensità, con azioni decisive e momenti di tensione. Clicca qui per aggiornamenti continui sulla partita e non perdere gli sviluppi finali di questa sfida tra due team di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-60 Penetrazione di Williams-Goss che appoggia al vetro, subisce il fallo di Edwards e avrà anche il libero aggiuntivo. 66-58 VILDOZA! C’è sempre lui nei momenti critici, tripla dall’angolo! 63-58 Con la sinistra appoggia Tubelis. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – VIRTUS: Morgan 15; ZALGIRIS: Wright 15 Edwards tenta un tiro da una decina di metri che prende il primo ferro, V nere che continuano a conservare 7 punti di vantaggio alla vigilia degli ultimi e decisivi 10 minuti. 63-56 Realizza l’aggiuntivo Tubelis. 63-55 Gran linea centrale di penetrazione di Tubelis su azione corale, prova a prendere lo sfondamento Niang, invece è 2+1 per il lungo dello Zalgiris con 22?8 alla terza sirean. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 63-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi 10 minuti da brividi in arrivo

| Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas, diretta testuale (63-51 al 29) - Diretta testuale cliccate F5 o fate refresh alla pagina per aggiornare la pagina TERZO QUARTO: Nella ripresa, Virtus sbaglia due volte, Wright prende rimbalzo e segna - pianetabasket.com