LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 43-34 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | notevole prima metà di gara delle V nere

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas, con aggiornamenti in tempo reale. La prima metà di gara si è conclusa con le V nere in vantaggio, grazie a una buona presenza a rimbalzo e a un gioco efficace in attacco. Continua a leggere per gli sviluppi e le analisi sulla partita in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:35 V nere che stanno letteralmente dominando a rimbalzo (21-14) e soprattutto a rimbalzo offensivo (9-4). La differenza, per ora, è tutta qui e basta e avanza. 21:32 Nel frattempo usciamo per un momento dal contesto di Eurolega: come qualcuno di voi avrà già saputo, è stato reso ufficiale che, dopo il 38-5 con cui è “finita” Hapoel Holon-Trapani in gara-1 del play-in di Champions League giocata a Samokov, in Bulgaria, la FIBA ha ufficializzato l’eliminazione del club siciliano a causa del fatto che finire con un solo giocatore una partita di play-in o playoff equivale a perdere la serie intera, da regolamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

