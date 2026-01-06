Segui la diretta di Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, partita valida per l’Eurolega 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Al momento il punteggio è 35-32, con un secondo quarto caratterizzato da un’intensa lotta su entrambi i lati del campo. Resta aggiornato per non perdere le fasi salienti di questa sfida, con protagonisti i principali giocatori delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout in campo. 35-32 Splendida presenza di Smailagic, prende il rimbalzo in attacco sulla tripla sbagliata da Alston ed appoggia! 33-32 Francisco per Tubelis, appoggio facile. 33-30 Smailagic riporta sul possesso pieno di vantaggio la Virtus! 31-30 Williams-Goss dalla media in allontanamento. Smailagic parte per schiacciare, non ci riesce e commette fallo in attacco (sfondamento). 31-28 Pronta la risposta di Williams-Goss, 7’25” all’intervallo. 31-25 EDWARDS! Parte come fosse tarantolato e piazza la tripla! 28-25 12 Pajola. Wright vola addosso a Pajola uul mismatch, il numero 6 va a prendersi il tiro e tanto basta per avere due liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 35-32, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande lotta nel secondo quarto

Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 25-11, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: dominio dei lituani nel primo quarto, timida reazione bolognese

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 35-35, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita in perfetta parità nel secondo quarto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Virtus Bologna-Zalgiris dalle 20.30 su Sky; LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per alzare l’asticella; Bologna-Zalgiris: dove vedere la partita in streaming gratis; Eurolega, 19°round LIVE! Bologna eroica su Milano: vittoria in rimonta nonostante le assenze. Il derby è bianconero: 97-85.

LIVE | VIRTUS BOLOGNA VS ZALGIRIS KAUNAS, DIRETTA TESTUALE (9-4 AL 3) - Vildoza dalla media, Niang da sott con rimbalzo offensivo, Wright a canestro, Morgan penetra con fallo e libero a segno, Williams Goss con sospetto ... pianetabasket.com