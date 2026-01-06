Benvenuti alla diretta della partita tra Tours e Itas Trentino, seconda giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone A. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per seguire l’andamento di questa trasferta in Francia, un incontro importante per entrambe le squadre. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone A tra Tours e Itas Trentino. I gialloblù sono attesi da un impegno esterno tutt’altro che banale: martedì 6 gennaio alle ore 20:00, alla Salle Robert Grenon, va in scena Tours VB–Trentino Itas, confronto che mette in palio punti importanti e prime indicazioni sugli equilibri del girone. L’esordio ha già offerto un quadro iniziale. Trento ha aperto la propria Champions rispettando le attese, superando ACH Ljubljana 3-0 con tre set equilibrati ma sempre gestiti nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tours-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta insidiosa in Francia

