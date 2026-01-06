LIVE Tours-Trento 1-2 Champions League volley in DIRETTA | l’Itas domina il terzo set 12-25

Segui in tempo reale la partita di Champions League di volley tra LIVE Tours e Trento. Aggiornamenti costanti sul punteggio, azioni salienti e momenti chiave del match, con focus sul terzo set vinto da Trento con un punteggio di 12-25. Restate con noi per tutte le novità e le analisi dell'incontro, in un contesto informativo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Parallela di Michieletto da zona 4 2-3 Mano out Michieletto da zona 4 2-2 Errore al servizio Trento 1-2 In rete il primo tempo di Voss 1-1 Errore al servizio Tours 1-0 Errore al servizio Trento 12-25 Lo chiude Torwie! Primo tempo del tedesco per il 25-12 Trento. Dominio dell’Itas che va avanti 2-1 dopo la grande paura dei primi due parziali 12-24 Mano out Mujanovic da seconda linea 11-24 La slash di Faure 11-23 Diagonale di Ramon da zona 4 11-22 Parallela di Mujanovic da seconda linea 10-22 Mano out Ramon da zona 4 10-21 Primo tempo Leandro 9-21 Murooooooooooooooooo Barthaaaaaaaaaaaaaaaa 9-20 Errore di Coric 9-19 Parallela di Faure da seconda linea 9-18 Errore al servizio Trento 8-18 La slash di Sbertoli 8-17 Diagonale di Michieletto da zona 4 a chiudere una lunga azione 8-16 Primo tempo dietro Voss 7-16 La pipe di Heslinga 6-16 Mano out Michieletto da zona 4 6-15 Errore al servizio Trento 5-15 Parallela di Faure da zona 2 5-14 Mano out Mujanovic da seconda linea 4-14 Parallela di Faure da seconda linea 4-13 Diagonale di Mujanovic da seconda linea 3-13 Aceeeeeeeeeeeee Barthaaaaaaaaaaaaaaa 3-12 Errore al servizio Tours 3-11 Errore al servizio Trento 2-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo 2-10 Ancora Faure in diagonale da seconda linea 2-9 Mano out Faure da seconda linea dopo la grande difesa di Laurenzano 2-8 Primo tempo Bartha in faccia a Coric 2-7 Primo tempo Voss 1-7 Diagonale di Faure da zona 2 1-6 Errore al servizio Trento 0-6 Primo tempo Bartha 0-5 Muroooooooooooo Barthaaaaaaaaaaaaaaaa 0-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Torwieeeeeeeeeeeeeee 0-3 Muroooooooooooooooooo Faureeeeeeeeeeeeeee 0-. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tours-Trento 1-2, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas domina il terzo set, 12-25 Leggi anche: LIVE Tours-Trento 1-0, Champions League volley in DIRETTA: primo set da incubo per l’Itas, 25-19 Leggi anche: LIVE Tours-Trento 1-1, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas soffre ma pareggia il conto, 24-26 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; TRENTINO VOLLEY * «2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE, MARTEDÌ IN FRANCIA IL SECONDO IMPEGNO NELLA POOL A: LA GUIDA A TOURS VB-TRENTINO VOLLEY; Champions League: Trento nella tana del Tours. LIVE Tours-Trento 1-2, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas domina il terzo set, 12-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1- oasport.it

