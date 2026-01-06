LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2026 in DIRETTA | Domen Prevc ad un passo dal titolo
Benvenuti alla diretta della quarta tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 a Bischofshofen. Seguiremo in tempo reale le prestazioni dei migliori saltatori, con particolare attenzione a Domen Prevc, che si avvicina al titolo. Restate con noi per aggiornamenti accurati e puntuali sull’evento che conclude questa prestigiosa competizione in Austria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio, buon anno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 20252026 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Si è aperto a Innsbruck il terzo atto della 74a edizione della Tournée dei quattro trampolini. Sul “Bergiselschanze” i due azzurri hanno superato il taglio della qualificazione e saranno al via della gara di domenica, con prima serie in programma alle ore 13.30, - facebook.com facebook
