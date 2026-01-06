LIVE Sonego-Sakamoto ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Segui in diretta il match tra Sonego e Sakamoto all'ATP Hong Kong 2026. Aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e le azioni più significative. Resta con noi per non perdere gli sviluppi di questa partita, che si sta svolgendo senza interruzioni e con un ritmo regolare.

0-30 Si presenta a rete ma viene lobbato dal rivale l'azzurro, poi conquista di nuovo la rete ma stavolta è il passante stretto di rovescio a privarlo del quindici. 0-15 Iniziata la stagione di Sonego. Sakamoto al servizio! Giocatori in campo! 06:25 Classifica alla mano, Sonego ha la chance qui di tornare nei primi 32 del mondo, a patto però di giungere fino in fondo alla settimana orientale. Poi, dovrà difendere la bellezza di 400 punti derivanti dai quarti di finale in uscita agli AO nel 2025. 06:18 Sakamoto è classe 2006 ed è il prospetto più interessante che il Paese del Sol Levante è stato in grado di produrre nell'ultimo decennio.

