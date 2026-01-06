LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 7-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro rischia ma chiude in due parziali

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Dopo aver vinto i primi due set, l'azzurro affronta una partita difficile ma riesce a chiudere in due parziali. Per aggiornamenti e dettagli sulla partita, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del torneo.

08:31 Bene così quindi, vittoria che dà fiducia e ottavi di finale contro il vincente della sfida tra Shang e Comesana. Si chiude qui intanto la nostra Diretta LIVE di SONEGO -Sakamoto ma vi lasciamo alla lunghissima giornata d'Epifania da vivere su OA Sport! Un saluto sportivo! 08:30 Bella prestazione al servizio, azzurro che era al 90% di punti con la prima fino a metà secondo set, e che ha chiuso con il 76% di punti vinti sulla prima e il 62% con la seconda in campo. Il rivale si ferma a 58% e 57%, con 6 chance di break concesse a fronte delle 2 di quell'8° gioco di black out totale per Sonego.

