LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 4-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | nipponico aggrappato alla partita

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto all'ATP di Hong Kong 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti della partita, con un'attenzione particolare alle azioni più significative. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli di questo match in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non passa di dritto da ottima posizione Sakamoto. 15-0 Servizio e dritto Sonego. Scesa a 86% la percentuale di punti con la prima. 4-3 Tiene la battuta dopo un tira e molla di 8? il giapponese. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Poi arriva puntualissimo il gratuito di dritto. Partita inguardabile da ogni punto di vista. A-40 Bene qui Sakamoto in spinta da sopra con il dritto. 40-40 Nuovo errore dopo il servizio, gratuito. A-40 Servizio vincente. 40-40 Servizio ed attacco di dritto Sakamoto. 40-A Profonda la risposta, fuori il controbalzo di Sakamoto. Match point sostanziale! 40-40 Profondissima però la risposta.

