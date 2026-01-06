LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 4-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break del torinese anche nel 2° set

Segui la diretta del match tra Sonego e Sakamoto all'ATP Hong Kong 2026. Attualmente, Sonego conduce con un punteggio di 6-2, 4-2, grazie anche a un break nel secondo set. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e i dettagli sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Bene qui Sakamoto in spinta da sopra con il dritto. 40-40 Nuovo errore dopo il servizio, gratuito. A-40 Servizio vincente. 40-40 Servizio ed attacco di dritto Sakamoto. 40-A Profonda la risposta, fuori il controbalzo di Sakamoto. Match point sostanziale! 40-40 Profondissima però la risposta. Parità! 40-30 Stavolta non risponde sulla seconda Sonego e spreca una bella chance di issarsi a palla break. 30-30 Servizio e rovescio. 15-30 In rete, mestamente, il milionesimo rovescio gratuito del classe 2006. 15-15 Con l’inside in vincente il nipponico. 0-15 Si difende ancora benissimo l’azzurro e raccoglie un altro errore di Sakamoto col dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

