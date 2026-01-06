LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 1-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | cambia la musica nel 2° set?

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto all’ATP di Hong Kong 2026. Aggiorna la diretta per restare informato sui punteggi e sui momenti chiave del match, tra cui eventuali cambi di ritmo nel secondo set. Qui troverai aggiornamenti accurati e puntuali, senza enfasi, per un'informazione chiara e immediata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 SUPER gittata di rovescio in difesa di Sonego, praticamente sulla riga, palle break; Sono due! 15-30 Servizio e stavolta rovescio a segno. 0-30 Mamma mia, altro gratuito, di rovescio del nipponico. 0-15 Risposta molto profonda dell'azzurro! 1-1 Errore con il dritto, da buona posizione, di Sakamoto. 40-30 Errore anche di Sonego in uscita dal servizio. 40-15 In rete il dritto del nipponico. 30-15 Palla corta e comodo passante Sakamoto. 30-0 Rovescio in rete di Sakamoto. 15-0 Seconda slice dell'azzurro su cui non risponde di dritto il rivale. 0-1 A quindici Sakamoto.

