LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker

Benvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Nor-Am a Tremblant, in Canada. Seguiremo le gare di Giada D’Antonio e Anna Trocker, due atlete italiane che si confrontano con le altre concorrenti in questa competizione ufficiale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le posizioni di gara.

I PETTORALI DI PARTENZA Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta testuale del gigante femminile di Nor-Am a Tremblant (Canada), nel corso del quale, insieme alle loro avversarie, ci saranno anche Giada D'Antonio, azzurra di San Sebastiano al Vesuvio, e Anna Trocker, altoatesina di grandissimo talento. Le due atlete italiane hanno rispettivamente sedici e diciassette anni e gareggeranno nella doppia manche canadese per conquistare punti FIS pesanti per migliorare i pettorali di partenza. D'Antonio ha esordito in Coppa del Mondo, nella tappa austriaca di Semmering, dove purtroppo è caduta nel corso della prima manche, mentre Trocker non è riuscita a qualificarsi di un soffio.

